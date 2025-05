CERVETERI - Un’Italia segnata dalla crisi pandemica, la più grande crisi dopo la seconda guerra mondiale mai vissuta e i fantasmi del passato. Questo lo scenario di “Finché non muori”, il noir di Roberto Frazzetta che sarà presentato sabato 31 marzo alle 18 da Mondadori. Si tratta della storia di Riccardo Masi, ex capitano del Ros che cerca di ricostruire la propria esistenza in un capanno isolato nel bosco del Sasseto, lontano dai ricordi dolorosi della sua amata Tania. Un romanzo audace che affronta temi scottanti come la tratta e la criminalità, mostrando che, finché non muori, c’è sempre la possibilità di scegliere chi essere. Una storia appassionante, avvincente, che ancor prima della sua uscita ufficiale, il debutto è avvenuto al Salone del Libro di Torino, ha conquistato interesse e curiosità nel panorama letterario indipendente.

