SANTA MARINELLA - Continua il successo del cartellone estivo SantaMarinellaEstateCultura proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Santa Marinella.

Un programma ricco di eventi di qualità che sta animando la città nelle calde sere d’estate, con un’eccellente risposta del pubblico, che partecipa con entusiasmo ai tanti appuntamenti in calendario.

L’intento del programma è evidentemente quello di restituire alla città vitalità culturale mediante un’offerta d’intrattenimento eterogeneo e diversificato. Ne sono convinti anche gli artisti, veri protagonisti delle serate santamarinellesi. «Il nostro gruppo, formato da maestri di musica e concertisti, è da settimane in tournée per il Paese e ogni sera siamo in una città diversa.

A Santa Marinella, grazie al lavoro dell’assessore Gino Vinaccia e dei suoi collaboratori, ci siamo sentiti parte di un progetto più ampio, che ha l’obiettivo di offrire alla comunità momenti di arricchimento culturale e artistico, non solo di intrattenimento», ha spiegato il M° Michele Fenati, protagonista della serata tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Dello stesso parere è Ornella Bartolozzi che con la sua arpa, giovedì sera ha stregato il pubblico di Caccia Riserva. “Voglio ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale per avere proposto un cartellone culturale così ricco di appuntamenti musicali e artistici di alto livello. Ho avuto modo di conoscere a fine concerto i colleghi che si sono già esibiti nei giorni scorsi ed è gratificante per noi trovare un’occasione di scambio tra artisti e sentirci supportati dagli organizzatori”, ha affermato Bartolozzi.

I concerti del programma culturale dell’estate si stanno svolgendo al Green Park e nella località Caccia Riserva, che offre una cornice suggestiva e ricca di fascino.

Le proposte non sono solo musicali.

Oltre ai concerti si stanno svolgendo anche conferenze storico archeologiche curate dal Polo Museale e dal Gatc, presentazioni di libri e laboratori per bambini, organizzate dalla Biblioteca civica A. Capotosti.

