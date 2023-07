SANTA MARINELLA - Proseguono con successo gli incontri organizzati alla Casina Trincia dalla biblioteca A. Capotosti. Sabato sera Emanuela Fontana ha presentato “La Correttrice”, romanzo storico finalista al XIX Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni. Nel 150° anniversario della morte del grande scrittore milanese, si è tornati a parlare del suo capolavoro letterario “I Promessi Sposi”, proprio facendo riferimento alla protagonista del libro di Fontana, la bambinaia Emila Luzi, una figura nascosta che ha dato un importante contributo alla ultima stesura del romanzo di Manzoni. La presentazione è stata coordinata dalla responsabile della biblioteca Cristina Perini e dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, che ha salutato e ringraziato a nome del sindaco Pietro Tidei gli intervenuti. “Proseguono incessanti le attività culturali proposte dall’ amministrazione comunale e che in questo mese sono concentrate in una serie di appuntamenti letterari di rilievo nazionale, curate dalla biblioteca, ed in un ciclo di conferenze scientifico-divulgative ad opera del Polo museale civico e del Gruppo archeologico del territorio cerite - ha affermato l’assessore che ha proseguito - A giorni presenteremo invece la programmazione musicale e di intrattenimento che sarà proposta alla città nel mese di agosto”. Al termine della serata, particolarmente partecipata anche in termini di interventi e domande del pubblico, Vinaccia ha concluso ricordando i prossimi appuntamenti del programma culturale: 27 luglio alle ore 21,15 al Castello di S. Severa con la conferenza “Il fuoco, l’acqua e le pietre” e il 5 agosto alle ore 21 alla Casina Trincia con il libro del giornalista sportivo Andrea Iafrate “L’Ultimo tiro”. Da non perdere, il 28 luglio, alle 21 il concerto lirico presso la terrazza del porto.