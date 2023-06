MONTEFIASCONE – Prenderà il via il 30 giugno il festival “Panorami”, dedicato ai libri, alla cultura, allo spettacolo e alla musica. Una tre giorni di incontri serali – a ingresso libero – in alcune delle piazze del centro storico, con ambientazioni e vista mozzafiato sul lago di Bolsena.

Questo il contenitore in cui scrittori, giornalisti e personaggi del mondo culturale e dello spettacolo dialogheranno proponendo libri appena usciti, spettacoli o talk intorno a un tema. Uno splendido connubio tra il patrimonio architettonico e naturalistico del territorio e il mondo della cultura. L’appuntamento è diretto da Annalisa Canfora, attrice, organizzato dall’associazione Culturale Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Montefiascone. Come per il recente Emporio Letterario di Pienza l’associazione di Viterbo continua a proporre contenuti culturali per un pubblico sempre più ampio e in diverse città italiane. Un’iniziativa fortemente voluta dalla sindaca Giulia De Santis insieme al delegato alla cultura Renato Trapè: «Esprimiamo soddisfazione per questa nuova sfida che Montefiascone si pone, mettendo al centro la cultura che, siamo convinti, è un elemento fondamentale per portare in alto il nostro paese». I temi e gli argomenti degli incontri spazieranno dalla narrativa alla saggistica, dal graphic novel alla musica e ai contenuti per i più giovani. Affrontando la grande attualità come la guerra, la criminalità organizzata, i diritti delle donne in Iran. Panorami si propone come una speciale occasione di incontro tra autori e lettori per raccontare il nostro tempo attraverso i libri, le parole e la musica. La musica che racconta come nello speciale incontro-intervista a Tosca, cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione. O con la “Serata Battisti” condotta da Ernesto Assante e il suo “Lucio Battisti”: un libro di racconti di vita e di canzoni memorabili che celebra il mito senza tempo del cantante. Con lui le note dei fratelli Daniele e Giampiero Lattanzi. E ancora le note contenute di Paolo Jannacci ed Enzo Gentile, tratto dal libro “Enzo Jannacci. Ecco tutto qui”: la storia appassionata di una vita irripetibile, in cui l’artista e l’uomo Enzo Jannacci sono raccontati da chi lo ha visto e conosciuto. Per il mondo del giornalismo, dell’informazione e della televisione il pubblico di Panorami potrà seguire una serie di interviste, come quella a Diego Bianchi, giornalista e conduttore del programma “Propaganda Live” in onda su La7. Di criminalità organizzata si parlerà con i saggi di altri ospiti: Floriana Bulfon, autrice di “Macro mafia. La multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo”; e Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di Rai 3 “Report”. Ranucci è autore de “Il patto. La trattativa fra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato” Focus sulla storia con Daniele Scalise, autore de “Il caso Mortara”, libro da cui Marco Bellocchio ha tratto il suo ultimo film “Rapito” presentato al Festival di Cannes 2023. E con Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, con “Generazione Settanta. Storia del decennio piú lungo del secolo breve (1966-1982)”.Approfondimenti sull’attualità per Luciana Borsatti per presentare “Iran il tempo delle donne”, in cui racconta le proteste che scuotono la Repubblica islamica dalla morte di Mahsa Amini, uccisa per il velo male indossato. E ancora con Nello Scavo sul tema e i drammi dei migranti con il suo “Libyagate. Inchieste dossier ombre e silenzi”. Per la narrativa saranno sul Colle falisco Sabina Guzzanti, attrice, imitatrice e scrittrice, qui in veste di autrice di “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”, capace di far riflettere sulle grandi questioni dell’oggi e sul domani che ci attende. Andrea Vianello proporrà “Storia immaginaria della mia famiglia; Giorgio Nisini presenterà il romanzo “Aurora” ambientato proprio nella Tuscia; Fulvio Abbate con il suo ultimo lavoro “Lo Stemma” che racconta la in Sicilia; Roberto Costantini con il suo “Cenere alla cenere, thriller avvincente. Un giallo anche per Franco Limardi con “Tutte le parti del mondo”, mentre Paolo di Reda con “La strategia dell’ombra” torna sulle stragi e i misteri d’Italia. Spazio anche all’indagine sui rapporti di coppia con Giuseppe Cruciani e il suo”Coppie. Storie di desiderio e trasgressione” tra eccessi e abitudini. E grazie a “Lettere agli amanti”, lavoro di Lorenzo Gioielli. In anteprima per ognuno dei tre giorni la sezione dedicata ai più giovani e alla graphic novel per “La rocca dei ragazzi”. Saranno protagonisti Andrea Barzini con il libro “Carlotta contro il Mondo”; KatJa Centomo con “Montster Allergy”; Emanuele Sciarretta e Katja Centomo con “7Crimini”. In continuità con l’Emporio Letterario di Pienza prosegue la collaborazione con il Festival Kouna in Dschang (Camerun), con cui Panorami è gemellato. Sarà a Montefiascone lo scrittore Armand Claude Abanda con il suo libro “Il Figlio del Prelato”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA