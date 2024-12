ALLUMIERE - Una imperdibile mostra verrà inaugurata sabato 25 maggio nella sede della Casa delle Arti nel Palazzo Camerale di Allumiere. Ad esporre le sue opere l'artista Cristian Baldi. Il vernissage di questa bellissima e originale mostra avverrà alle ore 19; sarà possibile ammirare le opere espiste da sabato prossimo fino a domenica a 2 giugno.

"Si è abituati a pensare la creazione come una aggiunta al nulla, una compensazione del vuoto. In questo caso (Michelangelo docet) la creazione è una sottrazione della materia. Sottraendo allo sfondo buio compaiono, come spettri, bagliori e forme patibolari e scenari di un post-apocalisse dell'anima - spiega.... - penombre e folgorazioni spirituali che, attraversano la tela, imprigionando chiaroscuri caravaggeschi e di El Greco. C'è chi attraversa l'inferno a testa bassa come Dante nei primi canti della Divina Commedia, per paura di scorgere l'inguardabile e l'orripilante.

C'è chi invece ne fa una poetica come il Theobaldus che con i suoi dipinti sembra segnalarci che non necessariamente serve una redenzione o una catarsi per trasfigurarsi, ma basta solo pensare che la luce in fondo al tunnel non sia quella dell'uscita ma dell'entrata". Quella di Cristian Baldi è senza dubbio una mostra da non perdere, visto che le sue opere suscitano sentimenti cupi e contrastanti, le figure antropomorfe, volutamente inquietanti, ci rimandano ai geni del passato, dal Rinascimento Nordico al Surrealismo, da Bosh a Dalì, fino a Francis Bacon, o, come dice li stesso Cristian Baldi, ai chiaroscuri Caravaggeschi o di El Greco. "Vedere per credere - spuegano hli organizzatiri, ossia i membri dell'associazione La Casa delle Arti - vi aspettiamo numerosi". Diego Regnani, della Casa delle Arti, ci tiene a sottolineare: "Siamo a disposizione per offrire questo spazio ad artisti locali e non, che vogliano allestire mostre temporanee personali o collettive".