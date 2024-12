SORIANO NEL CIMINO - Dal jazz al barocco, fino a quella contemporanea, la musica si conferma il linguaggio universale che abbatte confini e costruisce ponti spazio-temporali: a Palazzo Chigi-Albani va in scena Soriano sotto le stelle, la serie di weekend estivi dedicati alla musica in tutte le sue dimensioni a Soriano nel Cimino (Viterbo).

Ospiti nazionali e internazionali, con la grande attesa per l’esibizione di Antonina Nowacka, vocalist e artista polacca di fama internazionale. Sei giorni di concerti, due weekend lunghi: il primo in programma dal 7 al 9 giugno, il secondo dal 14 al 16, tutti con inizio alle 21 a Palazzo Chigi-Albani. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Festival del Barocco “Alessandro Stradella” e con il contributo della regione Lazio, prenderà il via il prossimo 7 giugno con Los Imposibles-Stradella Y-Project con “Un viaggio attraverso la musica americana del XVII secolo”. Il weekend continuerà l’8 giugno con “Sonorità, ambient, jazz, psichedeliche tra classica e contemporanea” a cura del duo costituito da Flavia Massimo e Caterina Palazzi.

Domenica 9 giugno si esibirà Antonina Nowacka con “Suoni, visioni ed esperienze permeate di speranza come di fronte a un tramonto pomeridiano”.

Il secondo weekend di Soriano vedrà protagonisti il gruppo Stradella Y-Project con una triade di esibizioni che percorrerà luoghi ed epoche differenti, dal Lazio all’America e dal Rinascimento al Barocco. Si inizierà venerdì 14 giugno con “Il canto di Roma”, un’immersione nella musica storica della capitale, che promette di trasportare gli ascoltatori indietro nel tempo, attraverso le melodie che hanno animato la città eterna.

Il gruppo innovativo, diretto da Andrea De Carlo, proseguirà il 15 giugno con “Canti del cielo e della terra”, un viaggio tra sacro e profano nel barocco laziale. Soriano sotto le stelle si concluderà il 16 giugno con una speciale esibizione alle 18 nella Faggeta Vetusta dei Cimini, in cui il gruppo artistico intonerà musiche di Matteis, De La Guerre, Corelli, Senaillé, Telemann, L. Kapsberger e Bach.

«Un evento di assoluto livello – spiega il sindaco di Soriano, Roberto Camilli – che ospita artisti di livello nazionale e internazionale rilanciando così la cultura del nostro territorio. Sei giorni di grandi concerti che pongono Soriano al centro di spettacoli per appassionati di musica ma anche per chi ama l’arte in generale e le performance».

«Un cartellone ricco – spiega l’assessore alla Cultura e vicesindaco, Rachele Chiani – che mette in scena movimenti culturali eterogenei, una rappresentazione sicuramente arricchente dal punto di vista artistico, che innalza ancor di più il panorama dell’offerta culturale di Soriano».

