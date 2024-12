ACQUAPENDENTE – Splendide notizie prenatalizie per il Castello di Torre Alfina.

E’ stato infatti ottenuto il nulla osta della Commissione di Certificazione per la conferma della prestigiosa Corona d’Oro di Residenze d’Epoca. Sono infatti stati superati brillantemente tutti i 50 controlli di qualità periodici previsti dal Protocollo di Certificazione definendolo: «Una perla di indiscusso valore capace di distinguersi per passione, dedizione e una forte personalità. Il pregio storico, artistico e culturale, unito ad un sapiente equilibrio tra carattere e standard qualitativi di prim’ordine, la fanno svettare in cima alle preferenze di chi cerca il meglio».

Ad essere valutati, qualità del restauro conservativo, presenza di elementi di rilevanza storica e culturale, intimità ed esclusività degli ambienti, cura dell’immagine e standard di accoglienza e livello personalizzazione servizi. Tra i Castelli del Lazio, in effetti, quello di Torre Alfina è tra i più ricercati e, nel corso di questi ultimi anni, sta guadagnando sempre più fama. Una parte del Castello è proprietà privata e viene usata per matrimoni e altri eventi. Un’altra parte invece è visitabile e si possono ammirare le splendide decorazioni interne e l’arrendo tipico del rinascimento. Affreschi, stucchi, quadri, arazzi e statue concorrono a donare alla visita momenti di rara suggestione. Sarà un’occasione per una vera immersione nei fasti del rinascimento e nella vita dei nobili del tempo.

