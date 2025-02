Nona edizione del Carnevale Viterbese: il 1° e il 4 marzo il centro storico di Viterbo torna a fare festa con 19 gruppi e carri allegorici e circa un migliaio di figuranti. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’evento del Carnevale Viterbese, uno dei più antichi d’Italia, tornato a Viterbo per volontà del direttore artistico Lucio Matteucci che, ieri pomeriggio, ha presieduto in Comune la conferenza stampa di presentazione con la sindaca di Viterbo Chiara Frontini; Katia Scardozzi, assessore alla promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale; la Divina; Antonella Ferretti e Barbara Primi del comitato organizzatore e i fratelli Matteo e Marco De Mutiis di Hit discoteca. Gli appuntamenti sono per il 1° e 4 marzo: nella prima uscita la partenza dei carri e gruppi mascherati sarà come sempre da Porta Romana, alle 15, per poi procedere per via Garibaldi, piazza Fontana Grande, piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, via Marconi e gran finale a piazza del Teatro con musica e balli per tutti. Il 4 marzo, Martedì Grasso, invece, tutti direttamente a piazza del Teatro alle 15 per i balli dei gruppi mascherati con una festa dedicata ai più piccoli. L’intrattenimento sarà di Hit discoteca. Apriranno la sfilata di sabato 1° marzo la Divina e il trampoliere Mauro Vinciguerra con l’accompagnamento della Banda musicale di Viterbo, le majorette di Ferentum e gli sbandieratori e musici dell’associazione culturale Pilastro. A sfilare saranno i gruppi e carri allegorici: “Trono di spade” (referente Barbara Primi); “Il giardino dell’Eden” (Manuela Scorzosi); “Le 4 Stagioni” (Giorgia Piccini); “I Rocchettini” (Scardozzi-De Rosa); “Semo a corto de fiato” (Cristina Belella); “Pagliacci tropicali” (Paola Cutigni); “C’era una volta” (Andrea Crisci); “Maheshi Dance acadeny (Nethumi Erangi); “Full monty swing Brasil” (A.M. Agosti); “L’incantato mondo degli gnomi” (Beatrice Pacifici); “Streghe e stregoni goji di Viterbo” (Paola Massarelli); “Harry Potter – Liceo artistico Orioli” (Cinzia Pace); “Scuola fotografica Click” (Lietta Granato); “Associazione culturale Vitorchiano (Angela); “A bassa musica città di Molfetta” (Aldo); “Gruppo Sutri arcobaleno” (Rosella); “Gruppo Nepi stelle filanti ‘Diamoci le mani’ (Lorena); “La natura che balla – Scuola Merlini” (professor Chiossi) e “Thala RU Dance group” (Mihiri).

«Siamo arrivati a nove edizioni - ha detto in conferenza stampa la sindaca Chiara Frontini – per un evento che rende viva la città, c’è voglia di vivere il nostro centro storico, uno degli obiettivi fondamentali della nostra amministrazione. Il Carnevale viterbese è una manifestazione che cresce ogni anno con altri gruppi della Tuscia. Il Carnevale principale ed estivo sono due eventi cui teniamo moltissimo e diamo il supporto logistico, economico e morale che possiamo». «Il Carnevale viterbese è una festa consolidata negli anni – ha detto l’assessora Scardozzi -, è la tradizione più antica che noi abbiamo. Il 1° marzo ci sarà la sfilata dei carri allegorici, la giornata di Martedì Grasso sarà invece dedicata ai bambini. Sono orgogliosa oggi di stare qui con voi».

«Se questo meraviglioso spettacolo ha ragione di esserci – ha affermato Lucio Matteucci - è perché c’è tanta gente come voi, gente che a ottobre-novembre ha già iniziato a cucirsi i vestiti. L’organizzazione per il nuovo carnevale inizia il giorno dopo la fine dell’edizione precedente. Nel 1198 è datato il primo Carnevale viterbese e Il film “I Vitelloni” è stato girato a Viterbo durante un Carnevale, nostra antica tradizione. Vero spettacolo di carnevale è presso i nostri laboratori con oltre 3000 metri quadrati di spazi e il fatto che, da un paio d'anni, ci stiamo costruendo i carri sa soli». Se qualcuno volesse aggiungersi alla sfilata del 1° marzo deve andare sul sito www.carnevaleviterbese.it e riempire un modulo e la liberatoria: in caso di pioggia l’evento verrà rimandato al sabato successivo.