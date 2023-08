LADISPOLI - Ha registrato il pienone di consensi sul palco di piazza Rossellini durante "Miss e Mister Ladispoli" organizzata da Alessandra Fattoruso. Protagonista la giovanissima Ysa, all'anagrafe Isabella Vieira Cruz. Classe 2007, fin da piccolissima, Ysa, ha mostrato una forte passione per la scrittura, la musica, il canto e la danza. Ama trasmettere le sue emozioni attraverso le canzoni. La collaborazione con la Label Indipendente "AlphaLPMusic", di Primiana Libero, ha fatto sì che le sue opere scritte fossero trasformate in musica. Nasce così la sua prima opera, "Pelìcula", una ballata intensa, interpretata in lingua spagnola. Il 4 agosto 2023 Ysa si ripropone con "Rebolando": brano pop music, realizzato in collaborazione con i compositori Sergio Nachira, Giovanni Paolo Gurrieri, Emilio Spòsito Martìnex e Leonardo Libero. Brano, in lingua portoghese, dedicato interamente al divertimento in tutte le sue forme, sfaccettature di colori, .... E sono proprio questi i brani che Ysa ha voluto "regalare" agli spettatori di piazza Rossellini nella sua esibizione all'interno di "Miss e Mister Ladispoli". Prossima tappa per la giovane cantante: il 13 e 14 agosto alla sesta edizione del Festival caraibico sempre a Ladispoli.

