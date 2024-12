MONTEFIASCONE – Presentato alla Rocca dei Papi “Come quando ero soldato”, il secondo libro di David Sciuga. Occasione è stata l’iniziativa Liberi Incontri, promossa dall’associazione culturale Libera Voce con il patrocinio del comune di Montefiascone. Durante l’incontro, moderato da Ivan Giulietti, l’autore ha raccontato illustrato le tematiche di un romanzo di formazione dai toni di commedia, a cavallo tra anni ’80 e i giorni nostri. Il protagonista è ormai un tranquillo uomo in età matura diviso tra lavoro e famiglia, con il tennis come unica valvola di sfogo. Gli spensierati e sfrontati anni giovanili sono ormai un lontano ricordo: una normale vita da borghese ha fatto sparire ogni traccia visibile di ribellione e voglia di libertà. Tuttavia un apparentemente innocuo invito al pranzo degli ex compagni del servizio militare lo porterà a riconsiderare le sue certezze.

