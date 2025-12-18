TRE MATTINE dedicate alla letteratura, alla convivialità e al dialogo. Dal 20 al 28 dicembre prende il via “Colazione con l’autore”, il nuovo format culturale promosso dall’associazione La Festa delle Medie: tre appuntamenti mattutini in tre borghi del territorio – Gradoli, Capodimonte e Civitella d’Agliano – per incontrare scrittori, condividere storie e gustare un caffè insieme.

L’iniziativa nasce per portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e dentro la quotidianità, partendo da un momento semplice come la colazione. A ogni incontro, gli autori si confronteranno in dialogo con la giornalista Alessandra Sabbatini, in un clima informale ma stimolante, arricchito dagli intermezzi musicali al flauto di Aurora Ruspantini e, naturalmente, da caffè e dolcetti offerti a tutti i partecipanti.

Si parte sabato 20 dicembre al Museo del Costume Farnesiano di Gradoli con Manuel Bova. Domenica 21 dicembre l’appuntamento è al Bar del Porto di Capodimonte con Sacha Naspini e Valentina Santini, evento del circuito del Festival Fermento Winter Edition. Infine, domenica 28 dicembre, chiusura a Civitella d’Agliano, nella suggestiva Torre Monaldesca, con l’autrice Valentina Cebeni. “Colazione con l’autore” è un invito a prendersi il tempo per leggere, ascoltare e incontrarsi. Un modo nuovo e accogliente per vivere la cultura nei nostri paesi, con lentezza e partecipazione.

