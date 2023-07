CIVITAVECCHIA – Dieci appuntamenti, a colorare le serate d’agosto della Marina. Musica e divertimento, strizzando l’occhio in particolare ai più giovani. Dopo l’annuncio dei primi artisti pronti a calcare il palco in riva al mare, questo pomeriggio è stato presentato ufficialmente il cartellone del Civitavecchia Summer Festival 2023, curato da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica e la direzione artistica di Giordano Tricamo, e con il supporto del Comune di Civitavecchia, proseguendo il percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Si inizia quindi il 3 agosto, quando Piazza della Vita ospiterà Geolier, in arrivo con “Il Coraggio dei Bambini - Summer Tour”. Il 5 agosto sono attesi I Soliti Idioti e il loro Fiodena Summer Tour. Il 6 agosto Borghetta Stile (ingresso gratuito) e il giorno dopo un doppio show all’insegna delle sonorità urban con protagonisti Villabanks e Diss Gacha. L’8 agosto sarà la volta di “Casa Abis”, ovvero Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo che porterà a Civitavecchia il loro spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi. Il 9 agosto tappa a Civitavecchia per il Teenage Dream Party: la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il 10 agosto, appuntamento con Daniele Silvestri e la sua musica d’autore (ingresso gratuito). L’11 agosto arriva la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90®: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione: un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Il 13 agosto, con lo Zoo di 105, sarà una grande festa in piazza della Vita all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

«Non era scontato riuscire ad organizzare il festival – ha commentato l’assessore alla Cultura Simona Galizia, ringraziando gli uffici, gli organizzatori ed Enel presente con un importante contributo – abbiamo avuto a che fare con atti amministrativi più complessi ma crediamo che sarà un ottimo lavoro. Già da settembre lavoreremo a un bando triennale e quinquennale, in modo che Civitavecchia possa assomigliare sempre più a una città come Lucca, con un’offerta di spettacoli straordinaria, frutto di anni di programmazione».

Perché un affidamento di ampio respiro, come confermato anche dal head manager di Shining Production Fulvio De Rosa «permette di lavorare meglio. Lo scorso anno abbiamo organizzato il cartellone last minute, anche quest’anno non è stato da meno. Ma siamo innamorati della location e abbiamo apprezzato la preziosa collaborazione di Stazione musica – ha spiegato – per voler rilanciare il territorio attraverso una programmazione che possa essere di grande richiamo sia per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che durante il periodo estivo passano da Civitavecchia. Abbiamo volutamente scelto un cast trasversale, che mettesse insieme musica, spettacolo e divertimento. Ospiteremo alcuni degli artisti italiani più noti del panorama urban, che quest’anno è il genere più apprezzato dal pubblico più giovane e attento alle tendenze».

Particolarmente soddisfatto anche Giordano Tricamo, per essere riusciti in così poco tempo a garantire un cartellone di qualità, adatto sì soprattutto ai più giovani, il vero motore dei concerti. «Shining Production è una delle migliori società – ha aggiunto – soprattutto lavora con il cuore, la passione e la voglia di valorizzare i territori. Non vogliamo essere da meno rispetto agli altri festival d’Italia: speriamo di crescere nei prossimi anni».

Saranno, come lo scorso anno, 4900 i posti in piedi e tra i 1000 e i 1500 quelli seduti. Molto probabile la chiusura al pubblico della Terrazza Guglielmi, per motivi di sicurezza, nelle serate dei concerti. Per i biglietti https://www.civitavecchiasummerfestival.it/ ad eccezione di Daniele Silvestri e Borghetta Stile ad ingresso gratuito.