CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile su iniziativa dell’International Dance Council dell’Unesco, l’Amministrazione comunale è al lavoro per organizzare un evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione dell’arte coreutica.

A tal fine, il delegato allo sport Patrizio Pacifico e la consigliera comunale Alessandra Lecis convocano tutte le realtà legate al mondo della danza – scuole, associazioni, gruppi e professionisti – a un incontro preliminare che si terrà giovedì 27 marzo alle ore 15:00 presso la Casa Comunale, in piazzale Guglielmotti.

Nei giorni scorsi si è già svolto un primo confronto con alcune realtà del settore, ma l’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare la partecipazione, coinvolgendo tutte le associazioni e i gruppi attivi sul territorio interessati a contribuire alla manifestazione.

«La danza è un’arte capace di unire culture, emozioni e storie attraverso il linguaggio del movimento – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene – Civitavecchia vuole celebrare questa giornata dando spazio a tutte le realtà locali che contribuiscono alla diffusione e alla crescita di questa disciplina. Per questo invitiamo scuole, associazioni e professionisti a partecipare attivamente a questo percorso di condivisione e progettazione. Abbiamo tante realtà che con passione e impegno lavorano quotidianamente per diffondere la cultura della danza. Questo evento sarà un’occasione per mettere in rete le esperienze, valorizzare le eccellenze locali e costruire insieme un appuntamento che renda merito alla varietà e alla qualità della danza a Civitavecchia».

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per raccogliere proposte, condividere idee e definire il programma dell’evento, affinché la celebrazione del World Dance Day possa riflettere al meglio la ricchezza e la varietà del panorama della danza a Civitavecchia.