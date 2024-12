MONTEFIASCONE - Sabato 27 aprile alle ore 17 è in programma il terzo appuntamento della “Città dei narratori 2024” a Montefiascone con Luca Telese. I temi dell’appuntamento sono essenzialmente il giornalismo, la politica, la televisione ela presentazione del suo nuovo libro “Tabula rasa. Storia del Pd (e della sinistra), da Veltroni a Schlein”.

La rassegna “Città dei narratori 2024”, giunta alla sua tredicesima edizione, nasce dall’idea dell’Associazione Arci Ponti di memoria, in collaborazione con il Centro iniziative culturali e il patrocinio del Comune di Montefiascone, e quest’anno la data con Luca Telese è inserita nell’ambito del festival “Resist” di Arci Viterbo. Al centro di questa edizione c’è la ricerca del pensiero critico contemporaneo su temi come la politica, il giornalismo, la libertà di stampa, la televisione, l’impegno sociale, la lotta alle illegalità, la richiesta di verità e giustizia (Ustica), la memoria. La formula è quella dell’intervista, aperta anche alle domande del pubblico. «Dopo la grande partecipazione agli incontri con Sandro Ruotolo e Filippo Rossi, con Luca Telese esploriamo il difficile rapporto tra sistema radioteleviso, giornalissmo indipendente e partiti. ‘Città dei narratori’ indaga sul pensiero critico, sulla capacità dei giornalisti di raccontare i fatti, di indagare sul potere senza fare sconti a nessuno, di mettere ancora in campo idee e visioni che possano offrire soluzioni alle tante, troppe domande dei cittadini rimaste inevase», sostiene il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, direttore artistico della rassegna. L’appuntamento nella sala conferenze della biblioteca.

