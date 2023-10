CIVITAVECCHIA – “Il cimitero monumentale di Civitavecchia. Il libro di pietra della storia cittadina”. Sarà anche quest’anno la divulgatrice storica Roberta Galletta a condurre curiosi, appassionati e cittadini alla scoperta della storia racchiusa all’interno della struttura di via Aurelia nord, in occasione della ricorrenza dei defunti. L’appuntamento, giunto ormai alla sua undicesima edizione, è per domani pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, con un percorso che però è nuovo e rimodulato rispetto agli anni scorsi. E questo a seguito dell’incontro artistico proprio tra Galletta e Maria Letizia Beneduce che, lo scorso anno, proposero “Recordare”, una visita guidata, in forma di preghiera musicata e cantata che conquistò i presenti.

«Un percorso che mi permise di vedere una profonda simbologia all’interno del cimiteri monumentale» e che Galletta non vuole disperdere, nonostante l’assenza quest’anno di Beneduce impegnata su altri fronti. E così i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera fatta di suggestioni e di storia, in forma sicuramente ridotta rispetto allo scorso anno, ma pur sempre emozionante, vedendo il cimitero con occhi diversi rispetto a quanto abbiamo avuto modo di conoscere finora. «Sarà importante rimanere fino alla fine - ha consigliato Galletta - all’imbrunire il cimitero sarà bellissimo, con l’atmosfera creata dalle luci votive: io, novella Virgilio, cercherò di guidare i viaggiatori, piccoli Dante, nell’oltretomba, attraverso le pagine di questo bellissimo libro di pietra che è il nostro cimitero».