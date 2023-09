TARQUINIA - C’era anche Tarquinia alla mostra del Cinema di Venezia.

A rappresentarla la bellissima Chiara Bordi, diventata famosa a 19 anni con la sua partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia 2018 che l’ha incoronata terza classificata, accendendo i riflettori, per la prima volta in un concorso di bellezza, sulla protesi che porta alla gamba sinistra, a seguito di un incidente in motorino avvenuto quando aveva appena 12 anni.

La giovane Chiara, con all’attivo già tante copertine come testimonial per diversi marchi, è nel cast del la serie tv “I fantastici cinque” dove gioca da protagonista al fianco, tra gli altri, di Raoul Bova.

La serie è stata presentata nella cornice della Mostra del Cinema di Venezia presso La Villa dell’Hollywood Reporter, alla presenza dei cinque protagonisti: Raoul Bova, Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, della sceneggiatrice Elena Bucaccio, del produttore Luca Bernabei e delle atlete paralimpiche Martina Caironi, Monica Contrafatto e Ambra Sabatini, di Francesca Galiani (capo struttura fiction Mediaset), Juri Stara (segretario generale Comitato Paralimpico Italiano), Rosalba Benedetto (Chief Communications, Marketing, Public Affairs & Sustainability Officer BANCA IFIS) e Giovanni Acanfora (presidente Givova).

I Fantastici 5 è una serie tv in otto puntate da 50 minuti, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rti, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti disabili della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore, Riccardo Bramanti, interpretato proprio da Raoul Bova.

«E’ stato un onore - il commento social di Chiara - avere con noi rappresentanti del mondo che vogliamo raccontare in questa storia: lo sport paralimpico e la passione di quattro giovani atleti. Grazie ragazze siete una bomba. Grazie ai miei fantastici compagni Raoul Bova, Vittorio Magazzù Enea Barozzi Fiorenza D’Antonio. Grazie a chiunque ha reso possibile tutto questo. I Fantastici 5 prossimamente. Non vediamo l’ora».

LA STORIA Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna e Giorgia, con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia. Già perché circa quattro anni prima il matrimonio di Riccardo non ha retto e, a seguito della separazione dei genitori, le due ragazze si sono trasferite in Germania con la madre.

Dopo la morte della madre, avvenuta circa sei mesi fa, Anna e Giorgia sono tornate a vivere con Riccardo, ma per lui è stato come accogliere in casa due sconosciute: le ha lasciate che erano bambine, ora sono due adolescenti pronte a diventare donne.

Oggi ritroviamo Riccardo intento a guidare un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campetto di provincia. Una semplice telefonata però, sta per cambiare tutto e Riccardo, con al seguito le riluttanti figlie, è pronto a trasferirsi al Centro Sportivo della Nova Lux, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi.

