CIVITAVECCHIA – Tante risate e altrettanti spunti di riflessione sulla vita di coppia e non solo. Questo il bilancio del divertente spettacolo portato in scena a piazza della Vita dal duo, nella vita oltre che sul palco, Casa Abis. Stella e Gabriele sono diventati famosi per i loro video sui social, lui sguardo fisso nel vuoto, lei insistente e opprimente: una caricatura delle dinamiche di tante coppie italiane. E in tanti, infatti, si sono rivisti in quelle scenette di vita quotidiana ma, come ha spiegato Stella sul palco a fine spettacolo «Noi non siamo solo “quelli dei social”, abbiamo scelto questo strumento per veicolare la nostra arte». Con Casa Abis Stella e Gabriele, attori teatrali da tanti anni, portano in scena uno spettacolo che viaggia nel tempo, dalla prima coppia per eccellenza formata da Adamo ed Eva, fino alla modernità, passando per Ulisse e Penelope. L’eterna lotta per le pulizie di casa, i consigli - spesso non richiesti - della suocera, la gelosia, il tutto in un divertente viaggio che, tra una risata e l’altra, arriva fino alla consapevolezza che senza queste dinamiche, senza queste piccole scintille la vita è un po’ più vuota e allora, con un pizzico di commozione, Gabriele e Stella riflettono sull’importanza di far parte di una squadra che si supporta e, soprattutto, sopporta perché sì, diciamolo, l’amore alla fine può vincere su tutto se c’è la volontà. Tra applausi e risate lo spettacolo si chiude con un selfie e quello che ormai è un tormentone «Gabriele, stasera te la scordi». Uno spettacolo dal sapore ottimista realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini. Ma gli appuntamenti del Civitavecchia summer festival 2023 non finiscono certo qua perché questa sera è la volta del concerto, ad ingresso gratuito, di Daniele Silvestri. Sarà possibile accedere in piazza della Vita a partire dalle 18.30, in apertura ci sarà Ramon (ore 21), Silvestri salirà sul palco alle 22. Domani tocca invece a Luché.

