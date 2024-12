LA TUSCIA omaggia Re Carnevale. In quasi tutti i paesi della Tuscia, domenica scorsa, hanno sfilato carri allegorici e maschere che hanno fatto divertire grandi e piccini.

E’ il caso di Bassano in Teverina, che ha festeggiato il Carnevale con un carro che ha trasportato bambini e genitori nel mondo magico e mitico dei vichinghi e delle imprese da loro realizzate con i draghi.

Tantissimi i bambini, anche da fuori Bassano, che hanno partecipato con i propri costumi alla manifestazione che ha riempito il paese di colori e musica. La sfilata in maschera al seguito del carro è partita dal largo dei Donatori di Sangue, alle porte di Bassano, ed è terminata in piazza della Libertà, nel pieno centro storico.

Ancora una volta, la manifestazione ha visto la collaborazione delle tante e attive associazioni culturali bassanesi. Il carro è stato infatti realizzato dall’ex comitato festeggiamenti San Fidenzio e San Terenzio, mentre lo stand enogastronomico è stato curato dall’associazione Amici di Valentina in collaborazione con il Gruppo archeologico bassanese. Le altre associazioni bassanesi hanno invece partecipando organizzando vari gruppi in maschera. «Ringraziamo tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato alla buona riuscita del Carnevale – ha commentato Daniele Venditti, consigliere comunale con delega alla Cultura –. Bassano in Teverina si conferma ancora una volta un paese unito e attivo in grado di unire cultura e folklore». Ma il Carnevale bassanese non è ancora finito. Domenica 11 febbraio è prevista infatti un’altra sfilata del carro allegorico a partire dalle 15.30. Nel pomeriggio di martedì 13 febbraio invece, in occasione del cosiddetto martedì grasso, nella sala polivalente ci sarà una festa in maschera con animazione per i bambini offerta dall’associazione Amici di Valentina. L’appuntamento è alle 16.30. Anche a Votorchiano coriandoli e maschere l’hanno fatta da padrone: dopo 4 anni «siamo riusciti a ritornare in piazza più forti di prima», hanno fatto sapere dal Carnevale vitorchianese. «Lo ammettiamo non è stato facile, ma il carnevale vitorchianese lo abbiamo nel cuore e non povtevamo lasciarlo nel dimenticatoio. Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi sotto, riunioni, incontri, idee, proposte, ricerche e alla fine siamo arrivati alla conclusione». «Vedere la piazza piena ci dà una soddisfazione enorme», hanno commentato dopo il successo di domenica. «Vedere la piazza piena di bambini, adulti anziani ci ha ripagato in tutto e per tutto. Dunque vorremo ringraziare innanzitutto la cittadinanza vitorchianese per essere stata presente, i cavalieri del soccorso di Vitorchiano, la polizia locale, la protezione civile, l’amministrazione, la banda Fedeli di Vitorchiano con il gruppo Majorettes, la parrocchia di Vitorchiano, il comitato festeggiamenti di San Michele arcangelo, la scuola di ballo di Elisa Marini, ginnastica Nino e Cri, gli sponsor (che senza il loro contributo avremmo potuto fare poco ) e i gruppi mascherati della provincia che hanno partecipato alla nostra festa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA