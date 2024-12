CIVITAVECCHIA – È possibile vivere in completo isolamento, in una società votata al consumismo e al capitalismo come quella odierna? Nel corso della storia, molti sono stati i tentativi di scoprirlo, attraverso racconti di uomini e donne che scelgono autonomamente di relegare le proprie esistenze ai margini della società, al fine di ritrovare un rapporto sincero e primordiale con la natura. Ma in un’epoca di ultra modernità come la nostra, è difficile, se non impossibile, non essere contaminati da quella società malsana che tanto strenuamente si rifugge: la vita, infatti, con tutte le sue eventualità e probabilità, prima o poi torna a riproporsi inevitabilmente e ineluttabilmente, costringendoci a mettere in discussione anche le nostre certezze più incrollabili. È quel che accade a Viggo Mortensen in “Captain Fantastic”, film del 2016 diretto da Matt Ross; l’attore statunitense interpreta Ben Cash, un padre di sei figli con cui vive nei boschi ai margini della società, a stretto contatto con la natura, educandoli fin da piccolissimi a un’esistenza totalmente pratica, votata all’indipendenza e alla diffidenza nei confronti del viziato mondo civilizzato. Sarà quando Leslie, moglie e madre della tribù dei Cash, si suiciderà perché affetta da disturbo bipolare, che Ben dovrà tornare a fare i conti con l’ambiente da cui era fuggito, mettendo in discussione non soltanto le proprie scelte di vita, ma soprattutto la propria autorità e ascendenza sui figli. Nessuno insegna come essere dei bravi genitori: soltanto il tempo permette di capire se le scelte che sono state prese per conto di qualcuno che dipende da noi siano state giuste o sbagliate, e Ben non fa eccezioni. Con la morte della moglie, impara finalmente a essere non solo un padre per i propri figli, ma soprattutto un papà: la perdita di una parte fondamentale del microcosmo dei Cash gli insegnerà a mettersi in discussione, a domandarsi se tutto ciò in cui ha creduto fosse non solo giusto per lui, ma soprattutto per i figli; si interrogherà se le sue aspirazioni e i suoi desideri sono condivisi dal proprio sangue. Ben Cash, nonostante le ostinate difficoltà, imparerà infine non soltanto a conoscere i suoi figli e quello che vogliono, ma soprattutto, finalmente e per davvero, se stesso.

