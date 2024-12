CAPODIMONTE - Grande attesa, nel suggestivo borgo di Capodimonte, affacciato sulle rive del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, per la prima edizione della rassegna di poesie dei poeti capodimontani che andrà in scena martedì 6 agosto, alle ore 18:30, presso le scuderie Farnesiane in via della Cascina, grazie all'idea di Caterina Pisu, già direttrice del Museo di navigazione nelle acque interne.

Presenterà la rassegna la docente e giornalista viterbese Anna Maria Stefanini. L'iniziativa è stata patrocinata dal comune di Capodimonte, dal Museo della Navigazione nelle acque interne e dalla nuova Pro Loco di Capodimonte. L'ingresso sarà libero e gratuito. Alcune delle poesie saranno declamate dalla dottoressa Maria Morena Lepri, cantante lirica e direttrice di coro.

Allieterà la serata il gruppo musicale Panebirra. Sarà una straordinaria rassegna di poesie scritte da autori del luogo, molte delle quali in dialetto. Gli abitanti e gli amanti della cultura sono invitati a celebrare la tradizione e la bellezza della poesia locale e l'immediatezza del vernacolo, ponte che unisce generazioni e ricordi. Le poesie racconteranno in versi storie di vita quotidiana, amori perduti, gioie, colori e dolori vissuti da chi abita quelle terre ricche di storia e fascino. Le parole, cariche di significato e nostalgia, trasporteranno tutti in un vortice di emozioni e ricordi. La rassegna farà rivivere antiche tradizioni e mostrerà quanto il dialetto sia un tesoro da preservare e valorizzare. In un connubio perfetto tra storia, tradizioni, natura e cultura, Capodimonte si ergerà ancora una volta a essere un luogo di bellezza, storia e autenticità, dove le radici del passato si intrecciano con la vitalità del presente. Parteciperanno Lucia De Rossi, detta Lola e l'attore Enrico Concioli. Le poesie saranno a cura dei poeti capodimontani: Giovanni Battista Corsetti, Antonio Iaschi, Giovanni Natale, Pietro Pannucci, Ciro Tarantello, Rosanna Tarantello. Gli sfondi fotografici sono a cura di Rosanna Tarantello.

