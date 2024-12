E’ soddisfatto il presidente della Pro loco di Bagnaia, Yuri Miralli, per il successo messo a segno la notte di San Silvestro.

«Un evento riuscito benissimo», commenta Miralli, che tiene a ringraziare «il Comune di Viterbo, la Pro loco stessa, il ristorante Il borgo, il ristorante Checcarello, il bar Am, il bar Cavallino, la ditta Aquical, Carramusa, nuova agenzia funebre, Biroff, la specialità del forno, Viterdolce, Roberto di Luigi e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento», dice il presidente della Pro loco.

«Speriamo di darvi appuntamento al prossimo anno», aggiunge, anticipando «gli ultimi appuntamento per le festività natalizie il 6 gennaio in piazza XX settembre dalle 15 e il giorno 7 gennaio presso l’oratorio per il presepe vivente dalle 17», conclude Miralli.

