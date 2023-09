CIVITA CASTELLANA - Ciak si gira “Viola come il mare”: Can Yaman e Francesca Chillemi tornano nella città della ceramica per le riprese della fiction di Canale 5 che, stando a quanto si apprende dalla programmazione del Biscione, dovrebbe andare in onda dalla fine di settembre.

La prima stagione della popolare fiction si è conclusa lasciando il pubblico in sospeso: il rapporto tra Viola Vitale e Francesco Demir, rispettivamente interpretati da Yaman e Chillemi, era infatti in bilico e il numeroso pubblico della serie non vede l’ora di sapere come andrà a finire. Secondo i primi spoiler, un personaggio entrerà con forza nella vita di Viola, mettendo a soqquadro i suoi sentimenti. Viola dovrà poi fare i conti con il nuovo capo della redazione di Sicilia WebNews. Il personaggio della Chillemi, insomma, sarà destinato a grandi cambiamenti.