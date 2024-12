TUSCANIA, una piccola cittadina con un grande cuore culturale, ha recentemente ospitato un evento che ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria dei suoi partecipanti. Il 23 e 24 marzo, il Museo archeologico nazionale si è trasformato in un palcoscenico vivente, dove la storia ha preso vita attraverso la narrazione teatrale e la rievocazione storica. L'evento, organizzato da Borghi Etruschi, ha offerto un'esperienza unica, combinando l'arte della narrazione con la musica e gli strumenti dell'epoca etrusca. I visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi completamente nella cultura etrusca, grazie alle visite guidate e alle passeggiate archeologiche che hanno arricchito l'esperienza. L'assessora alla Cultura, Nicolosi, ha elogiato l'evento per la sua organizzazione impeccabile e le visioni innovative presentate. Questo successo ha ispirato gli organizzatori a promettere future repliche dell'evento, portando questa magica fusione di cultura e storia in nuove destinazioni. Un ringraziamento speciale va alle oltre 200 persone che hanno partecipato, così come a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, tra cui Stefano Petrocchi, Sara De Angelis e il personale del Museo. La collaborazione di Alessandro Tizi, Alessio Grandicelli, Duska Bisconti, Giuseppe Trogu, la piccola Ramutha, ha dimostrato che quando una comunità si unisce per celebrare la sua eredità culturale, il risultato è straordinario. Tuscania ha dimostrato ancora una volta che la cultura è un ponte che collega il passato al presente, e che eventi come questi non sono solo celebrazioni, ma anche un modo per ispirare e educare le generazioni future. Con l'eco dell'evento ancora nell'aria, ci impegneremo con entusiasmo anche per le prossime iniziative.

