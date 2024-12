S. MARINELLA – Oggi pomeriggio alle 17, presso la biblioteca comunale, si terrà un incontro con Anthony Caruana, che presenterà “Passaggi”, edito da Bertoni. Concepito come un classico romanzo di formazione, il libro, racconta la crescita del protagonista, accompagnandolo attraverso le fasi cruciali della vita, che scorre tra l’Italia e gli Stati Uniti, immerso in una famiglia fallace, in cui agisce un padre ingombrante e contraddittorio, amato e detestato, fino al ribaltamento delle prospettive, quando diventerà a sua volta genitore. L’autore, sarà intervistato da Gino Saladini e accompagnato dalla chitarra e dalla voce di Francesco Di Iorio, con Gino Fedeli a suonare il flicorno.