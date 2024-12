SANTA MARINELLA – Invito da parte della biblioteca comunale ai lettori per la presentazione delle attività culturali di marzo, mese dedicato all’universo femminile, che inizieranno domani alle 16 con il Gruppo di Lettura, che proporrà il libro “La Storia infinita” di Maria Bianco, che racconta la sua Taranto, in cui L’Ilva è da sempre fonte di benessere e malessere. Maria sarà intervistata da Carmen Minieri. L’8 marzo alle 16.30 è previsto il Reading a cura dell’Associazione Culturale “Le Voci” dal titolo “Libera, indipendente, bellissima… che mito la donna etrusca”. L’incontro si terrà presso la Casina Trincia e in caso di pioggia si traferirà in biblioteca. A chiudere, il 23 marzo alle 11, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Il circolo di Olga Ossani”, incentrata sulle grandi protagoniste che a Santa Marinella animarono i primi anni del ‘900, a cura dall’Associazione Crasform con la presentazione della delegata alla biblioteca Prof.ssa Giovanna Caratelli.