CIVITAVECCHIA – Ormai è una certezza. Riconoscibilissima con i suoi capelli ricci nelle prime file dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, anche quest’anno la musicista civitavecchiese Maria Letizia Beneduce è pronta ad incantare con il suo violino.

Venerdì sono terminate a Roma le prove per il festival della canzone italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston, con Beneduce nel ruolo di “concertino”, accanto al primo violino.

Giornate impegnative, per iniziare a prendere confidenza con i brani in gara e con i diversi cantanti che, sui propri social, hanno ringraziato i musicisti per la professionalità e la qualità.

Tra questi Fiorella Mannoia, che ha pubblicato una serie di scatti del “dietro le quinte” delle prove: e tra le diverse fotografie anche quella con Maria Letizia Beneduce, a mostrare una certa somiglianza tra le due (nella foto).

Terminato il lavoro a Roma, la prossima settimana, il 17 gennaio, si partirà alla volta di Sanremo, dove si entrerà nel vivo dell’atmosfera del festival che, anche quest’anno, alla sua 74^ edizione, porta la firma di Amadeus.

Per la violinista civitavecchiese, impegnata su più fronti negli ultimi mesi, insieme al suo gruppo “Le Capinere”, si tratta della nona esperienza all’Ariston, la sesta presenza consecutiva, a conferma di una professionalità ormai riconosciuta ed apprezzata.

Ma, come ha avuto modo di dire già nelle passate edizioni, ogni volta è come fosse la prima per le emozioni che si respirano sul palco e dietro le quinte, non soltanto nella settimana del festival, ma anche durante la preparazione di una delle manifestazioni più amate dagli italiani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA