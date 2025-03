CIVITAVECCHIA – «Non potevamo non scegliere lei, musicista e artista più rappresentativa oggi per la nostra città». È stato un pomeriggio denso di emozioni quello di martedì, al teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ. di piazza Verdi, con la Fidapa che ha voluto omaggiare la violista Maria Letizia Beneduce con il “Premio Donna 2025”. La presidente, Maria Laura Gurrado, ha pensato per lei un evento-spettacolo, che potesse raccontarla, descriverne le qualità umane e le doti artistiche, attraverso la musica soprattutto, ma con spazio anche alla poesia. Emozionata Beneduce, soprattutto nel momento della proiezione del filmato realizzato con la disponibilità del marito; è stata lei poi a salire sul palco per ringraziare Gurrado, le donne della Fidapa e tutti i presenti e per lanciare un messaggio al sindaco presente in sala: quello di aprire la Cittadella della musica il più possibile soprattutto ai tantissimi ragazzi che amano e praticano la musica in città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA