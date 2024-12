CAPRAROLA - Cosa succede quando un comico viene catapultato all’interno di un musical? Se volete scoprirlo, non potete perdervi Ti spacco il musical, lo spettacolo per chi ama, ma soprattutto per chi odia il musical, in scena il 28 aprile alle 17,30 al teatro Don Paolo Stefani di Caprarola, nell’ambito della stagione promossa dal Comune di Caprarola in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il protagonista è Baz, al secolo Marco Bazzoni, un comico difficile da incasellare. Negli anni, ha spaziato dalla comicità al teatro, dalla radio alla televisione, e negli ultimi due anni ha calcato i migliori palcoscenici d’Italia come protagonista di “Sette spose per sette fratelli”. Grazie alla sua voglia di sperimentare e mescolare i generi, ha deciso di mettere in scena uno spettacolo unico nel suo genere, dove, utilizzando la sua comicità e i canoni del genere musical, dà vita a uno spettacolo imperdibile e da morire dal ridere, dove stand-up comedy e il canto convivono e si fondono alla perfezione. Un’esplosione di energia, ironia e satira, che mette alla berlina i cliché e gli stereotipi della musica, ironizzando su ignoranza, razzismo e sulla società dominata ormai dai social. In scena, insieme ad altri quattro performer, il comico sardo racconterà le sue esperienze personali e i suoi punti di vista, alternando monologhi, coreografie di Fabrizio Prolli, canzoni inedite sulle musiche originali di Erik Bosio e i testi scritti a quattro mani con Matteo Monforte. “Ti spacco il musical” è uno spettacolo prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment, che vi farà ridere, emozionare, cantare e ballare, e che vi regalerà una serata indimenticabile. La direzione musicale è affidata ad Erik Bosio, autore e produttore musicale per la televisione (X-factor, The Voice, Amici, Voice Anatomy), fondatore e arrangiatore dei Cluster, pluripremiato come compositore e produttore ai CARAS Award (i Grammy della musica vocale in Usa); i testi sono di Matteo Monforte: autore tv e scrittore, ha scritto testi per alcuni tra i comici più famosi d’italia (Beppe Grillo, Maurizio Lastrico, Beppe Braida, Teresa Mannino, Baz, Pierpaolo Spollon); coreografie di Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino per i più grandi show televisivi e pop star nazionali ed internazionali. Firma le coreografie per “Amici di Maria De Filippi”, “Viva Rai due”, “I live tour di Paola e Chiara” e collabora alle coreografie con Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni e Noemi solo per citarmi alcuni. Firma le coreografie di Wonderboys per Roma City Ballet Company sotto la direzione artistica di Luciano Cannito in tour in tutta Italia nel 2023 e per la compagnia The Sacred heart, in tour nel 2024 nei teatri più importanti degli Usa. Il teatro comunale Don Paolo Stefani si trova a Caprarola, in via Giuseppe Cristofori (centro storico). Prevendite su Ciaotickets.it e presso l’edicola Chiossi in via Filippo Nicolai 191 (tel. 0761.647813). La biglietteria del teatro apre 30 minuti prima di ogni evento. Per ulteriori informazioni: 348.9001525 (WhatsApp); teatrostefanicaprarola@gmail.com; www.teatrostefanicaprarola.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA