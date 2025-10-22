CIVITAVECCHIA – Prosegue la stagione culturale del comune di Civitavecchia sostenuta dal Bando Cultura, Musica e Teatro con due appuntamenti distinti: la rassegna di jazz e musiche improvvisate “Una Striscia di Terra Feconda”, già avviata il 10 ottobre alla Cittadella della Musica e in calendario fino al 31 ottobre, e il festival di narrazione sportiva “Zona Mista”, in programma dal 24 al 26 ottobre tra Re-Cycle Officine e GranariOff.

«Con il Bando Cultura sosteniamo rassegne diverse per linguaggi e pubblici, ma unite dalla stessa qualità – dichiara l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti –. Una Striscia di Terra Feconda ha già inaugurato con grande partecipazione e proseguirà con i concerti del 23 e del 31 ottobre alla Cittadella della Musica; Zona Mista porterà in città tre giorni di incontri, libri e proiezioni dedicati al racconto sportivo, coinvolgendo spazi culturali cittadini e nuove comunità di pubblico.»

«Investire con continuità nella cultura significa rafforzare identità e coesione – afferma il Sindaco Marco Piendibene –. Ringrazio gli organizzatori e chi lavora dietro le quinte: questi progetti, finanziati dal nostro Bando, dimostrano che Civitavecchia sa programmare, attrarre qualità e offrire opportunità a cittadini, giovani e famiglie. Invito tutti a partecipare alle prossime date.»

Calendario sintetico

Una Striscia di Terra Feconda – Cittadella della Musica (via Gabriele D’Annunzio, 2): prossimi appuntamenti 23 e 31 ottobre.

Zona Mista – Festival di Narrazione Sportiva: 24–26 ottobre, incontri e proiezioni tra Re-Cycle Officine e GranariOff.

©RIPRODUZIONE RISERVATA