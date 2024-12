CIVITAVECCHIA – Grandissima soddisfazione per la scuola asd EffeGProject al concorso Ballet-ex con direzione artistica di Luisa Signorelli. Concorso di altissimo livello, categorie numerose e allieve in grado di centrare ottimi piazzamenti. La kermesse si è conclusa nel migliore dei modi: primo posto categoria modern baby con The Girl’s Party + borsa di studio; primo posto categoria modern baby con Un Mondo A Colori + borsa di studio; secondo posto categoria solisti modern junior + Borsa di studio a Viola Milea con Divertiamoci Insieme: secondo posto categoria gruppo modern junior + borsa di studio con Nel Bene e nel Male; primo posto categoria modern senior +borsa di studio con Voila; primo posto categoria modern senior + borsa di studio con Rubick; primo posto categoria passi a due modern senior + Borsa di studio ad Alice Di Luca e Noemi Silvi con Land of Hall; secondo posto categoria passi a due modern senior + borsa di studio a Lorena Marchini e Marta Nogara con Run Boy Run. La EffeGProject, soddisfatta di quanto ottenuto è già al lavoro per centrare nuovi importanti obiettivi.