MONTEFIASCONE – Nell’ambito delle iniziative di divulgazione dell’Aci storico, il direttore dell’Ac Viterbo Lino Rocchi, il responsabile provinciale Aci Sport Renato Fiorucci, il presidente del club Aci storico Fatica squadra corse Marco Mandola insieme a tutto il direttivo, hanno organizzato domenica 25 giugno 2023, all’interno del terzo festival dell’Ecologia integrale, una esposizione di auto storiche e di nuova generazione per evidenziare lo sviluppo della mobilità nei decenni. Le auto di ultima generazione: una Jeep Avenger e una Abarth 500 entrambe elettriche, sono state gentilmente fornite dal Centrosuto di Viterbo, molto gradita da parte di Fabio Fabene, arcivescovo presidente dell’associazione Rocca dei Papi che è l’organizzatrice del festival, la Avenger grazie anche alla illustrazione delle caratteristiche peculiari fornite da Renato Fiorucci. Affascinati anche i turisti e i passanti che, tra le altre macchine storiche, hanno potuto ammirare una splendida Balilla rossa degli anni 30. «Aci storico, si occupa della ‘storia’ delle auto – dichiara Lino Rocchi – e si propone di recuperare, valorizzare e mantenere viva, la passione per le ‘belle signore a quattro ruote’. Molte sono le manifestazioni che come Ac Viterbo, insieme al club Fatica squadra corse e al consorzio turistico Lago di Bolsena, portiamo avanti per divulgare e far apprezzare, queste opere d’arte su gomma del 900 e crediamo che queste iniziative oltre che piacevoli portino turismo e interesse».

«Stiamo lavorando ad almeno altre 2 iniziative itineranti nel Viterbese di ‘Ruote nella Storia’ – conclude Marco Mandola – di sicuro una il 29 luglio e una il 17 settembre, in collaborazione con il Consorzio e anche quest’anno ci aspettiamo una calorosa accoglienza pari al 2022».