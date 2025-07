CIVITAVECCHIA – “Astri e musica” domani sera, 5 luglio, alla Lega Navale di Civitavecchia. L’appuntamento è per le 20 con la conferenza tenuta all’aperto dal socio Claudio Riccio, skipper ed astrofilo dell’associazione Astrofili Civitavecchia: una serata in volo nel sistema solare fino alla zona di partenza delle comete. Il tutto sarà accompagnato dal piacevole contributo musicale del gruppo “Le Capinere” diretto dal maestro Maria Letizia Beneduce. Alla fine della serata ci si sposterà alla scogliera per osservare la Luna con i telescopi dell’associazione.