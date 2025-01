La Befana vien di notte… Ma a Viterbo arriva nel pomeriggio di domani, 5 gennaio, accompagnata da centinaia di “colleghe” per trasportare in giro per il centro città la calza più lunga del mondo. Un manufatto, lungo 53 metri, che sfilerà in parte trasportato su una lunga fila di Fiat 500 del Tuscia club e, nei punti più impervi, innalzato sulle scope di un centinaio di befane.

«Una manifestazione giunta alla 23esima edizione che in numerose occasioni ha portato Viterbo alla ribalta dei media nazionali dando visibilità alla nostra città» ha dichiarato la sindaca Chiara Frontini nella conferenza stampa tenuta a Palazzo dei Priori.

«Una tradizione, quella delle befane che “accapezzano” il cappello, che abbiamo il dovere di preservare» ha aggiunto invitando altre ragazze e donne a farsi avanti per indossare domani i panni delle vecchine con le scope. Appello rivolto anche dall’assessore Katia Scardozzi e dalla consigliera Maria Rita De Alexandris. Parola quindi a Luciano Barozzi, ideatore dell'iniziativa, del centro sociale Pilastro definito dalla prima cittadina «il motore della manifestazione che ha cuore nel quartiere, grazie al centro, alla parrocchia Sacro Cuore e alle associazioni Admo e Avis che lì hanno le sedi».

Barozzi ha illustrato le novità di questa edizione. A iniziare dalla variazione dovuta al cantiere in piazza del Comune.

«Verso le ore 15, precedute dalla banda Città di Viterbo e dalle majorettes, le befane dalla piazza si recheranno a Porta Romana per preparare la calza e posizionarla sulle Cinquecento e poi ritorno in piazza del Comune».

La presenza del cantiere rende difficoltoso il passaggio con le auto, quindi «la calza sarà portata a mano dalle befane con l’aiuto delle scope fino in piazza San Faustino».

Una volta issata di nuovo sulle 500 la sfilata proseguirà fino al traguardo, davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Altra novità di questo 2025 è la dedica, per la prima volta, del trasporto. Sarà dedicato a Rosanna De Marchi, poetessa e scrittrice, grande amica dell’evento sempre presente fino alla prematura scomparsa avvenuta lo scorso anno. In suo ricordo, durante la conferenza, è stata letta la poesia che aveva scritto e declamato nella scorsa edizione.

Don Flavio Valeri della parrocchia del Pilastro, dopo aver sottolineato che «l’iniziativa della calza più lunga del mondo è una delle grandi manifestazioni che si svolgono nel nostro quartiere e ne manifestano tutta la vivacità», ha ricordato che al termine del corteo muoverà la sfilata dei Re Magi verso il giardino della chiesa di San Faustino dove viene rappresentato il presepe vivente.

In una sala d'Ercole, colorata dalle befane e dalle majorettes, presenti all’incontro con la stampa anche Renzo Salvatori dell’Acli e Andrea De Simone, direttore di Confartigianato, il quale ha ribadito la vicinanza dell’associazione alla manifestazione fin dal 2009 anche per il fine che c’è dietro: la solidarietà.

«Non a caso - ha sottolineato - viene anche definita la calza della solidarietà». E tra le associazioni che, fin dalla nascita, hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa Admo, con la presidente e capo befana Paola Massarelli, e Avis.