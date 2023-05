È possibile rallentare il nostro stile di vita ed un’economia più umana ed orientata ad un benessere che non sia solo economico? Queste sono le principali domande affrontate nella seconda edizione del festival ambientale Ecosofia – Slow Life, organizzato dall’associazione La Via che avrà luogo sabato 17 giugno dalle 17, presso il cortile della parrocchia di S.M. Delle Farine. A guidare il dibattito aperto (Aperitalk) saranno i contributi offerti dal professor Leonardo Becchetti (docente di economia politica all’università di Roma Tor Vergata, co-fondatore di Next e direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile) fautore di un’economia civile, creatrice di bene comune e volta ad uno sviluppo sostenibile per l’uomo e l’ambiente. Ulteriori spunti arriveranno dall’intervento dell’antropologo Enrico Petrangeli, che contribuirà con un focus sul sentire e percepire il tempo, e come questo si leghi ai ritmi di vita dell’uomo di oggi, del passato e di altre civiltà. Il dibattito affronterà, quindi, la connessione tra ricchezza, tempo e lavoro chiedendoci se è possibile un’economia più umana ed orientata ad un benessere diffuso che va oltre all’aspetto economico. Infine, saranno i partecipanti a contribuire con i loro interventi, idee e domande che liberamente possono condividere al festival. Infatti, Ecosofia nasce dal desiderio di approfondire le tematiche ambientali e sociali attraverso il confronto libero tra i cittadini. L’idea è quella di facilitare la costruzione di un sapere di relazione, così da considerare i fenomeni nel loro insieme.

