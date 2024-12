BOLSENA – Natale è sempre più vicino e a Bolsena è sempre più intensa l’atmosfera delle feste. La cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa propone per i prossimi un denso programma di appuntamenti tra spettacoli, iniziative solidali e installazioni. Al civico 6 di via delle Piagge, il 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre e il 5 gennaio 2024, sarà aperta al pubblico dalle 16 alle 20 la meravigliosa casa di Babbo Natale. L’installazione, curata dalla Pro loco Bolsena, ricrea la cucina, il laboratorio dei dolci degli elfi, la camera da letto con l’angolo della posta e un tubo trasportatore per inviare le lettere dei bambini e il grande trono di Babbo Natale. Su una parete un grande orologio per scandire il passare delle ore. Tutti gli ambienti sono addobbati di giochi, palline, luci colorate e sacchi della posta. Sarà facile trovare la casa di Babbo Natale, perché la via che porta all’installazione sarà decorata con alberi natali illuminati e lanternini fino all’ingresso, dove troverà spazio anche la fabbrica dei giocattoli. Gli studenti della 5 A della scuola primaria di Bolsena saranno protagonisti, la mattina e il pomeriggio del 23 e 24 dicembre, di una pesca di beneficenza a piazza San Rocco, che il 23 dicembre, dalle 15, piazza farà da cornice allo spettacolo degli sbandieratori. Ai bambini presenti sarà preparata una deliziosa merenda.