SANTA MARINELLA – In una splendida location come quella del Parco Martiri delle Foibe, si sono esibiti nei giorni scorsi il gruppo “Ladri di Carrozzelle”, una band composta da disabili ma molto conosciuta in Italia e all’estero. “Diversi, ma da chi? E’ la domanda che si sono posti il sindaco Tidei e l’assessore ai servizi sociali D’Emilio presenti all’evento, è stato questo il tema portante che ha dato un valore aggiunto ad un concerto, di grande livello artistico di una band che definire particolare sarebbe riduttivo. Una iniziativa che ha saputo coniugare musica divertimento e reale integrazione, promossa dall’amministrazione comunale, grazie ad un contributo di Enel e alla collaborazione del centro sociale anziani e dell’associazione Stella Polare. Una serata di musica che ha coinvolto ed affascinato il pubblico e che è stata aperta dall’esibizione della guest star Alessandro Poleggi, che ha proposto una sua personalissima interpretazione di uno dei brani più belli di Vasco Rossi. Il concerto è poi proseguito con musiche dance anni 70 e grandi successi come Distrofichetto, brano scritto e arrangiato dai Ladri di Carrozzelle che hanno affascinato e divertito per la loro grande autoironia il pubblico. Il sindaco Tidei e l’assessore D’Emilio, in un loro breve intervento, hanno voluto ricordare l’impegno fattivo che il vice sindaco Roberta Gaetani, gli assessori Andrea Amanati e Gino Vinaccia, oltre al presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, stanno riservando all’abbattimento di tutte le barriere, non solo quelle architettoniche. Un progetto finalmente realizzabile per creare una città realmente accessibile. Esattamente come lo è il parco Martiri delle Foibe gestito dall’associazione Stella Polare, che ha fatto della disabilità una opportunità di coesione sociale e di crescita. Non a caso il primo commento del chitarrista della band, è stato di grande apprezzamento nei confronti degli organizzatori della rassegna e dell’amministrazione Tidei che ha realizzato e aperto al pubblico un’area accessibile a tutti.

