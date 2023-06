TOLFA - Grande successo al Centro studi italo-norvegese di Tolfa per il Concerto che ha visto esibirsi i Cantori di Tolfa, diretti dal maestro Francesco Ceccarelli e la corale ''Cor Mio'' da Oslo, diretto dal maestro Alfredo de la Nuez. A dirigere i Cantori Tolfa è il notissimo professor Francesco Ceccarelli che guida magistralmente la corale di Tolfa da ben 16 anni. È un coro popolare che ha più di 50 anni. Il direttore storico è stato il maestro Donnini al quale io sono subentrato quando è stato male e poi è mancato. «Io dirigo i Cantori Tolfa da 16 anni. È un gruppo di persone meravigliose; dal punto di vista musicale facciano quello che possiamo fare, a parte due persone nessuno legge la musica, ma hanno tanta passione e tanta volontà. Il repertorio inizialmente era popolare (maremmana, toscana) poi li ho un po' più indirizzati verso la parte del sacro. Abbiamo animato tantissime messe e celebrazioni importanti. Il coro ha preso parte insieme a tutti i cori quando venne il papa Giovanni Paolo II a Civitavecchia. Ai 150 anni dell'Unità d'Italia c'è stata l'unione dei cori col maestro Carabba e i Cantori di Tolfa hanno partecipato. Abbiamo fatto un'attivita abbastanza fitta di scambi e di concerti fuori; nel 2007 siamo stati in Sicilia sull'Etna ad una rassegna corale. Poi purtroppo abbiamo avuto lo stop della pandemia e siamo stati fermi 2 anni. Ora è stato difficile ripartire, ma la voglia c'è. Il concerto del primo giugno è stato un bel rientro. Noi abbiamo fatto alcuni pezzi del repertorio popolare e siamo molto contenti della nostra performance. Abbiamo ospitato il coro norvegese ''Cor Mio'' che è di alto spessore ed è stato veramente bello il confronto. Il concerto è stato molto apprezzato da tutti i numerosi presenti". Sophie Hinsh del Centro Studi Norvegese di Tolfa evidenzia che il gruppo ''Cor Mio è una realtà molto consolidata. «Sono un gruppo molto affiatato e di alto livello tecnico». I Cantori norvegesi spiegano invece: "La nostra corale ha più di 50 anni ed è diretta da 35 anni dal maestro Alfredo De La Nucz. Siamo 30 cantori e la nostra ragione di vita è il canto. La nostra specialità sono i canti a cappella: cantiamo ovunque ci sia la possibilità di cantare. Abbiamo scelto di chiamare la nostra corale ''Cor Mio'' perché cantiamo col cuore e portiamo il cuore in ogni esibizione. La nostra speranza è che possiamo dare piacere a quelli che ci ascoltano". Complimenti ai Cantori delle due corali e ai maestri direttori da parte dei numerosi intervenuti".

"Cantare in coro è un’esperienza straordinaria che, oltre all’aspetto artistico musicale, valorizza e divulga il patrimonio classico musicale, salvaguardia la tradizione del canto popolare e favorisce l'inclusione sociale e la multiculturalità - spiega l'assessora alla Cultura, Tomasa Pala - un gemellaggio all'insegna della musica e della cordialità. Ringrazio tutti i partecipanti all'evento, Ole Tolstad, Sophie Hinsch, Wigdis e gli altri rappresentanti della Commissione Cultura del Centro Studi Italo Norvegese per la volontà continua di condividere con l'amministrazione comunale le varie associazioni locali e tessere iniziative di qualità che mettono a fuoco forme e strategie di interazione culturale con la nostra comunità con gioia, passione e tanta professionalità". L'assessora alla Cultura Tomasa Pala poi sottolinea: "Il Centro studi italo-norvegese é una grande realtà che è nato a Tolfa nel 1995 come associazione e opera nell'ex splendida struttura d'epoca e chiesa di San Giuseppe dove promuove continui scambi culturali tra Norvegia e Italia, lo studio della cultura e della tradizione italiana e la ricerca storico scientifica. Molti i seminari, le mostre d' arte, di fotografia e i concerti internazionali organizzati nel salone della struttura perché l'associazione sostiene ogni forma d'arte. Molteplici sono i progetti in comune intrapresi negli anni con il Comune, le associazioni locali e l'intera comunità tolfetana che hanno portato a gemellaggi, mostre, concerti e pubblicazioni internazionali come "Poetolfa" che ha visto collaborare, anni fa, poeti internazionali, poeti locali del Circolo Poetico Bartolomeo Battilocchio e poeti romani. Anche questo evento del primo giugno va inteso nell'ottica della collaborazione e della condivisione tra i Cantori di Tolfa, magistralmente guidati dal maestro Francesco Ceccarelli, che in diverse occasioni ha collaborato in eventi promossi dal Centro Studi Italo Norvegese in collaborazione con l'amministrazione comunale. Recentemente ci sono stati ben due incontri di convivialità e programmazione a cui ho partecipato insieme alla sindaca Stefania Bentivoglio".