LADISPOLI - È conto alla rovescia in città per l'arrivo in piazza della “Vera Baddie” della musica italiana, Anna Pepe, e delle Frecce Tricolori con "palco" principale a Marina di Palo. E con loro arrivano le informazioni utili per seguire al meglio gli eventi. Con le Frecce si parte già da domani pomeriggio quando alle 15.30 con le prove generali in vista dell'evento vero e proprio di domenica.



IL CONCERTO, COSA C'È DA SAPERE.

Ad aprire e chiudere il concerto di Anna Pepe ci sarà un dj set con vocalist. Si parte sabato alle 22. Dalle 19 di sabato all'1 del giorno successivo sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Ancona (tra via Trieste e piazza Rossellini dove vigerà anche il divieto di sosta) e in via Odescalchi (tra via Trento e piazza della Vittoria). Piazza Marescotti (con divieto di sosta) e viale Italia saranno pedonalizzate. Divieto di transito in via Fiume (tra via Trieste e piazza Marescotti). Da oggi alle 22 dell'1 giugno è inoltre vietata la sosta in piazza Marescotti (lato destro in direzione viale Italia) nel tratto compreso tra via Ancona e via Fiume. Il parcheggio pubblico più vicino è quello di via Firenze. I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere e parcheggiare la propria autovettura dal varco di via Ancona – via Trieste e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in piazza Rossellini. In tutta l'area centrale (compreso il lungomare Regina Elena) è vietato agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande: vendere bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine, anche mediante apparecchi automatici; vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore. Via tavoli e sedie dei chioschi da piazza Rossellini. Vietato introdurre petardi, fuochi d'artificio, spray urticanti, ... nell'area del concerto.

L'AIR SHOW.

E dopo il concerto in piazza, il Primo giugno ci si sposta tutti sul lungomare di Marina di Palo per le Frecce Tricolori, giunte alla quarta edizione. I portatori di handicap, muniti di regolare contrassegno disabili, potranno: accedere con la propria autovettura dal varco di via dei Delfini; parcheggiare in via del Tritone, con accesso da via Albatros. Sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo all’interno della terrazza della spiaggia inclusiva situata sul lungomare Marina di Palo. Per le persone sorde, sarà presente un gruppo di volontari muniti di tablet che forniranno supporto in LIS.Dalle 15 e fino al termine delle esibizioni, nella zona di mare interdetta è vietato navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità natale, praticare balneazione, effettuare immersioni, pescare, ....Vietato con aeromobili (compresi droni) sorvolare lo specchio acqueo interessato dall'evento. Vietato anche stazione sui ponti "Francesco Bitti" e "Abebe Bikila". Dalla mezzanotte alle 22 dell'1 giugno sosta vietata sul lungomare Marina di Palo (tratto compreso tra via dei Delfini e via del Tritone). Divieto di sosta in via dei Delfini. Doppio senso di marcia in via del Tritone nel tratto compreso tra via Albatros e lungomare Marina di Palo, al fine di consentire l’accesso e la sosta delle vetture al servizio di persone invalide dirette alla manifestazione e alla spiaggia inclusiva; Divieto di sosta in via del Tritone tra via Albatros e il lungomare, in piazza delle Sirene. Interdette al traffico sempre via dei Delfini (tra via dei cigni e il lungomare). Chiusa via del Corallo. Senso unico in via dei cigni. A disposizione degli utenti il parcheggio che sarà allestito nei pressi del bosco di Palo, nell'area tra via dei Delfini e via Corrado Melone. Si potrà parcheggiare anche in piazzale Onofri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA