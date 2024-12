ALLUMIERE - In collina l'associazione "Amici della Musica" è da tempo all'opera per dar vita nei prossimi giorni alla attesa rassegna musicale "Primavera in Musica".

Come ogni anno, rispettando la tradizione che si ripete da vari anni, gli Amici della Musica di Allumiere accolgono la stagione primaverile con le note musicali. Per questa edizione 2024 sono previsti quattro appuntamenti imperdibili e come sempre gratuiti, di genere diverso per accontentare ogni gusto musicale.

"Si comincia sabato 13 aprile con uno splendido spettacolo del "Sintonia sax trio" una compagine che ama sperimentare ed adattare a soli tre sax brani normalmente eseguiti da quattro i più elementi. I tre musicisti, Alessandro Scalone, Renato Trombi' e Daniele Cali', arrangiatore del gruppo, proporranno brani di diverso genere da Piazzolla a Bach. Sarà un piacere ascoltarli - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti - il 4 maggio abbiamo, invece, l'onore di presentare ad Allumiere il libro "Il romanzo della musica" scritto dal maestro Claudio Gargiulli, con il quale abbiamo uno stretto rapporto di stima ed amicizia essendo l'insegnante di pianoforte del nostro istituto musicale. La sua presentazione sarà arricchita dalle musiche del nostro Trio d'archi che ci accompagneranno tra le parole".

La presidente Cammilletti annuncia, poi, che: "Sabato 18 maggio riprende i concerti l'esclusiva compagine della nostra associazione, l'Orchestra d'archi, diretta dalla maestra Flavia Morra. Sono circa una ventina di giovanissimi (dai sei anni di età), che presentano un repertorio del tutto rinnovato e pop. Qualche titolo? "Viva la vita", "Clock", un medley dei Queen, "A Flat" e altri. Vi aspettano in Auditorium, per uno spettacolo certamente da non perdere".

L'ultimo appuntamento previsto è quello del 22 maggio, che si tiene di mattina alle 10 al Teatro Claudio di Tolfa. Il Complesso strumentale degli Amici della Musica, diretto dal M°Manuel Pagliarini, presenta la favola musicale del "Piccolo Principe". "È uno spettacolo musicale, supportato da una voce narrante, quella di Alessandro Sestili, rivolto agli alunni della scuola primaria di Allumiere, che la nostra associazione Amici della Musica offre a conclusione del progetto "Le meraviglie della Musica", riportato quest'anno nella scuola di Allumiere da Flavia Morra. Pensiamo che mettere a disposizione dei bambini, competenze, passione e tanto amore per la musica possa aprire loro nuovi orizzonti e altri traguardi da raggiungere. Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, per godere insieme delle bellezze della musica".

