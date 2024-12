“Cetra… una volta” scritto da Toni Fornari e per la regia di Augusto Fornari è un concerto spettacolo che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. L’evento è in programma il 6 gennaio alle 18 (fuori abbonamento) al teatro dell’Unione, nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il comune di Viterbo e Atcl – circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – ministero della Cultura e eregione Lazio. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Un omaggio al mitico quartetto che, dopo la morte di Lucia Mannucci, chiude la meravigliosa parentesi di un gruppo che ha fatto veramente la storia della televisione e del teatro italiano. Per questo ancora una volta si sono riuniti i Favete Linguis, il trio vocale composto da Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi i quali, fin dall’inizio della loro carriera, si sono ispirati al Quartetto Cetra, ricalcando il loro peculiare stile comico-parodistico.

Per l’occasione interpreteranno tutte le canzoni di maggior successo dei Cetra e si esibiranno altresì in esilaranti parodie musicali, sempre ricalcando lo stile raffinato ed elegante del quartetto. Con Cetra… una volta si assiste a uno show in cui si alternano e mescolano divertimento scenico e virtuosismo vocale. Il trio si costituisce nel 1995. Partecipa a numerose trasmissioni televisive. Sono nel cast fisso delle trasmissioni “Domenica In…”, Rai Uno, condotta da Magalli e Solenghi nel 1998; “Casa, amore e …fantasia” condotta da Ilaria Moscato su Tmc. In Radio nel 1996 fanno parte del cast fisso della trasmissione “Oggi è domenica” condotta da Paolo Bonolis.