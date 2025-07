ALLUMIERE - Musica, poesia, teatro, danza, mostre, inclusione e impegno civile: ad Allumiere è tornata Incontrarte, la rassegna culturale estiva che ogni anno anima il borgo collinare con decine di eventi, unendo arte e socialità in un percorso pensato per tutti. L’edizione 2025, partita il 30 giugno, accompagnerà cittadini e visitatori fino al 7 settembre, trasformando il paese in un palcoscenico diffuso, capace di coniugare bellezza, storia, riflessione e intrattenimento. Promossa dal Comune di Allumiere con il sostegno della Regione Lazio e di Lazio Crea, la manifestazione è realizzata in collaborazione con Pro Loco Allumiere, Etruskey, Sistema Museale, Museo Archeologico Naturalistico e un ampio tessuto di associazioni locali, che rappresentano la vera forza viva della comunità. Non a caso, il programma si sviluppa nei luoghi simbolo della cittadina: dalla Corte della Reverenda Camera Apostolica a Piazza della Repubblica, fino all’Eremo della SS. Trinità, trasformando ogni angolo in spazio di condivisione e creatività. L’apertura della rassegna ha subito tracciato una linea chiara: quella dell’impegno civile e dell’attenzione ai temi sociali. Il primo evento è stato infatti dedicato alla prevenzione del femminicidio, segno di una volontà forte di tenere alta l’attenzione su tematiche attuali e urgenti. Accanto a questo, è stata inaugurata la mostra sensoriale sull’arte etrusca, visitabile fino all’11 luglio, pensata per rendere l’arte accessibile anche a chi ha disabilità visive e uditive, in un’ottica di piena inclusione. Il calendario prosegue con numerosi appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale. A partire dal 12 luglio sarà aperta la mostra “ILIO” dell’artista Pamela Pagano, che propone una riflessione personale e poetica sul tema del viaggio, del radicamento e della memoria. Il 6 agosto toccherà al Festival della Poesia Vernacolare dell’Alto Lazio, una celebrazione delle radici linguistiche e identitarie del territorio, che valorizza il dialetto come forma espressiva autentica. Il 27 agosto sarà la volta di uno degli eventi più attesi: Sant’Agostino: da peccatore a santo, una rappresentazione multimediale che unisce teatro, musica, immagini e narrazione per raccontare la trasformazione spirituale e umana di una delle figure più emblematiche della storia cristiana. A chiudere il mese di agosto, dal 29 al 31, sarà la mostra fotografica Foto Antiche, una raccolta di scatti storici che raccontano l’evoluzione del paese attraverso i volti, i costumi e le atmosfere del passato. Ma Incontrarte non è solo cultura "alta". È anche comunità, relazioni, convivialità. Le serate curate dal Centro Anziani offriranno momenti di incontro intergenerazionale, dove memoria e tradizione si intrecciano con il presente. E il 6 settembre si svolgerà il “Cammino Inclusivo”, una giornata speciale dedicata alla solidarietà, con attività, letture e laboratori pensati per promuovere l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere, non solo fisiche ma anche culturali. Il cartellone include anche spettacoli teatrali come Misteriosa Roma, che farà scoprire miti e leggende della Capitale, e Notte in strada, evento di arte urbana che animerà le vie del centro con performance e improvvisazioni. Previsti anche incontri dedicati a Giorgio Gaber, all’astrologia, alla lettura e alla musica d’autore.

