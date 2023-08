ACQUAPENDENTE – Ad agosto, le visite all’osservatorio astronomico Monte Rufeno sono in calendario nei giorni dal 10 al 16 agosto, in occasione delle “lacrime di San Lorenzo”: l’appuntamento di chiama “Polvere di stelle”, un omaggio all’osservazione delle stelle cadenti.

L’appuntamento sarà alle 19 direttamente in osservatorio: per arrivare in orario è consigliato mettersi in viaggio dal centro abitato di Acquapendente alle 18,20 in punto. La serata inizierà con l’osservazione del sole al telescopio, seguirà un viaggio nel sistema solare in scala con presentazione in sala multimediale, quindi lezione al planetario e infine osservazioni notturne al telescopio e al microscopio. È consigliato dotarsi di scarpe comode, acqua da bere, cena al sacco e torcia elettrica per il rientro in notturna. È importante la massima puntualità ed effettuare prima la prenotazione per e-mail all’indirizzo: nuovapegasus@hotmail.it. «Cieli bui e sereni a tutti», augurano da Nuova Pegasus, associazione scientifica astronomica.

