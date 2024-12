VEJANO - Domenica 5 gennaio il centro storico di Vejano si trasformerà in un palcoscenico di sapori, dove grandi e piccini potranno scoprire le eccellenze gastronomiche locali e regionali.

Un’esperienza unica.

“Vejano con Gusto” è molto più di una semplice degustazione. È un’immersione nella storia e nella cultura del territorio.

Nel centro storico, si terranno laboratori, dimostrazioni e degustazioni che metteranno al centro la famosa pizza a fiamma, un’icona della tradizione culinaria vejanese.

Come la pizza a fiamma, cotta in forno a legna con fiamma viva, è un prodotto unico nel suo genere, tramandato di generazione in generazione.

La specialità tipica viene preparata con lievito madre e farcita con ingredienti genuini e locali, come cicoria, mortadella e ricotta, questa pizza rappresenta un vero e proprio viaggio nel gusto.

L’evento è rivolto a tutti: famiglie, appassionati di cucina, turisti alla scoperta del territorio. “Vejano con Gusto” è un’opportunità per scoprire i segreti della cucina tradizionale, gustare prodotti a chilometro zero di altissima qualità, conoscere il territorio e la sua storia e condividere: un’esperienza unica da condividere con amici e parenti.

«Non perdete l’occasione di vivere un Natale indimenticabile», commenta la sindaca Teresa Pasquali.

«Ci vediamo il 5 gennaio a Vejano in piazza XX Settembre dalle ore 17», conclude la prima cittadina.

