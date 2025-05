CANEPINA - È in programma venerdì 16 maggio a Canepina l’inaugurazione della mostra “Alessio Paternesi. Indovina la Commedia”. Appuntamento alle 11,30 presso il Salone Quarto Stato del Museo delle Tradizioni Popolari (Largo Maria de Mattias). L’iniziativa è inserita nel calendario di eventi della Giornata della Cultura, promossa dal Comune di Canepina in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Viterbo.

“Indovina la Commedia” è una ristretta sintesi dell’ampio ciclo dantesco realizzato dal maestro originario di Civita Castellana e scomparso nel 2023. Una selezione che, tra l’altro, raccoglie le opere dedicate ai luoghi della Tuscia viterbese citati nella Divina Commedia, realizzate con l’intento di sviluppare un più ampio progetto culturale sul territorio.

Intervengono alla cerimonia di inaugurazione Monica Paternesi e amici e colleghi di Beniamino Mechelli, giornalista anch’egli recentemente scomparso e al quale la mostra è dedicata. Paternesi e Mechelli erano legati da una profonda amicizia ed era stata proprio di Mechelli l’idea di realizzare questa esposizione a Canepina: un sogno che ora si realizza.

La mostra rimarrà aperta fino al 22 giugno il sabato e la domenica con orario 10-13 e 15-18 (apertura ai gruppi su richiesta al numero 347.6560969).

Nel pomeriggio del 16 maggio (ore 15) nel cortile del museo sarà disponibile un annullo filatelico a cura di Poste Italiane sul tema della Giornata della Cultura. L’annullo riproduce un’immagine di Santa Corona, patrona di Canepina, realizzata nel 2000 proprio da Alessio Paternesi.

