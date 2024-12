E’ uscito oggi, in contemporanea in tutt’Italia, il nuovo romanzo di Alessandro Maurizi, edito da Mondadori, dal titolo “Gli invisibili di San Zeno”.

Maurizi, ispettore di Polizia, scrittore di successo che può vantare numerosi riconoscimenti a livello nazionale, è direttore di Ombre Festival, rassegna letteraria che si svolge nelle piazze di Viterbo per dare voce ai protagonisti della cultura, del giornalismo, della giustizia e della politica italiana. Sabato prossimo, alle 18, al teatro san Leonardo, in via Cavour a Viterbo, si terrà la presentazione del romanzo storico: un’opera ambientata nella Verona scura e brumosa di fine Ottocento che narra le vicende di un procuratore idealista che cerca di inchiodare un ricco affarista ed intanto indaga su una serie di sanguinosi omicidi.

In contemporanea, nel teatro, sarà allestita la mostra di opere ispirate al libro a cura di Giuseppe Baiocco. La presentazione, ad ingresso libero, sarà curata dall’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi e darà il via ad un tour itinerante in numerosi comuni della provincia, in contemporanea agli appuntamenti già programmati a livello nazionale.