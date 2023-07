CIVITAVECCHIA – Sono Pino Quartullo - attore, regista e reduce dalla direzione artistica del Festival degli artisti di strada - e Tiziano Leonardi - affermato musicista e componente dello storico gruppo “I cugini di campagna”, presente anche all’ultimo festival di Sanremo - i primi artisti che, a margine della conferenza stampa sul bilancio proprio del festival, hanno firmato il neo costituito “Albo degli artisti e dei talenti locali”. Lo strumento, il cui regolamento è stato approvato all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale, è stato fortemente voluto dall’assessore all Cultura Simona Galizia che, insieme alla commissione cultura tutta, presieduta da Vincenzo Palombo, ha lavorato in questi mesi per costituire questo “censimento” degli artisti locali. «Abbiamo una ricchezza enorme in città - ha confermato Galizia - ecco, vogliamo creare un’anagrafe che possa rappresentare uno strumento in grado di creare un’unione salda tra politica e cultura. L’obiettivo è riunire tutti i nostri artisti e talenti, ascoltare le loro idee, tutelandoli e sviluppando progetti comuni. E perché no, l’idea è quella di premiarli tutti, appena possibile».

