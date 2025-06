Cinque lunedì per raccontare il territorio attraverso le parole, i mestieri e i sapori. È questo lo spirito di “Storie di Zona”, la rassegna letteraria promossa da Lazio Faber Experience in collaborazione con Cna Viterbo e Civitavecchia nell’ambito del progetto di rete, realizzato con il finanziamento della Regione Lazio. Un ciclo di incontri ospitato negli spazi suggestivi dell’hub Lazio Artigiana, in Via dell’Orologio Vecchio 5-7, nel cuore del centro storico di Viterbo, dove libri e artigianato dialogano e si intrecciano. A curare il progetto è il critico letterario Dario Pontuale, che sottolinea come “Storie di Zona” nasca con l’intento di restituire voce e valore a una filiera culturale, quella del libro, che condivide con l’artigianato la stessa anima: fatta di passione, saper fare, radicamento nel territorio. Non a caso, tutte le opere selezionate per la rassegna sono legate alla Tuscia, ai suoi paesaggi, alla sua storia e alle sue persone. Anche quando il legame geografico si allenta, come nel caso del volume Homo Faber - Diario di un falegname di Alessio Gismondi, resta fortissimo il collegamento con il mondo dell’artigianato, cuore pulsante del progetto Ogni incontro sarà anticipato da una degustazione di vini e prodotti locali curata da Cna, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze del territorio anche dal punto di vista gastronomico. Ore 18 degustazione prodotti locali offerta da Cna. A seguire, il calendario degli incontri. Lunedì 9 giugno Antonello Ricci presenta La léngua vitorbese (Effigi); modera Bruno Mencarelli: un omaggio ironico e struggente al dialetto viterbese, tra memoria orale e culturale. Lunedì 16 giugno Franco Limardi presenta Il bacio del brigante (Mondadori); modera Anna Wanda Folliero: un romanzo storico ambientato nella Maremma viterbese, tra giustizia, tradimenti e vendetta. Lunedì 23 giugno “Pasolini: una vita straordinaria” (a cura di Rossella Lisoni) (Annulli Editori), modera Anna Maria Fausto: un ritratto corale del poeta e regista, attraverso saggi e testimonianze appassionate. · Lunedì 30 giugno, ore 18, Adriana Camilla Caputo presenta Street Art al femminile (Augh); modera Gabriele Ludovici: uno sguardo originale sul contributo delle artiste donne al rinnovamento urbano attraverso la street art. Lunedì 7 luglio, alle 18, Alessio Gismondi presenta Homo Faber – Diario di un falegname (Palombi Editori); modera Cristina Pallotta: un diario poetico e autentico che racconta il mestiere dell’artigiano come patrimonio di valori, saperi e bellezza.