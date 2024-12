VITORCHIANO – Dopo il successo delle passate edizioni, giunge all’ottavo anno l’Instagram photocontest #lavitanelborgo24 promosso dal comune di Vitorchiano e attivo dal 24 giugno al 24 settembre. L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini la quotidianità del paese nel periodo estivo, rendendo protagonisti sia gli abitanti che i turisti, offrendo un grande contributo, grazie anche al digitale, alla promozione della bellezza del “Borgo sospeso” sulla rupe di peperino, affascinante per la sua atmosfera magica ma anche ricco di storia e cultura. L’Instagram photo contest è un appuntamento ormai fisso nel programma dell’estate vitorchianese, che nel corso degli anni ha acquisito sempre maggior interesse e partecipazione. Quest’anno le foto possono essere inviate dal 24 giugno anche se scattate nei giorni precedenti, magari in occasione degli importanti eventi della Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia e, soprattutto, di Peperino in fiore. La finestra temporale per partecipare durerà tre mesi. Sul sito istituzionale, dove a breve sarà attivata una specifica sezione, cliccando sul banner dedicato è possibile consultare il regolamento completo del contest. In alternativa è disponibile anche tramite l’app mobile MyVitorchiano, scaricabile gratuitamente su iOS e Android tramite i rispettivi store. Gli scatti dei partecipanti saranno condivisi sul profilo Instagram @visit_vitorchiano e sulla pagina Facebook “Visit Vitorchiano”. Partecipare è molto semplice: basta condividere le foto sul proprio profilo Instagram aggiungendo l’hashtag #lavitanelborgo24 e taggando @visit_vitorchiano. La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, esclusi gli studi fotografici. Anche quest’anno i premi per i vincitori prevedono un buono spesa di 100 euro per il primo classificato e di 50 euro per il secondo e per il terzo. «L’Instagram photo contest #lavitanelborgo24 – commenta il consigliere delegato al Turismo Alessandro Vagnoni – torna per coinvolgere ancora una volta nuovi o ‘fedeli’ partecipanti che riescono ogni volta a stupire per l’originalità degli scorci e dei soggetti immortalati. Davvero sorprendente come ogni immagine, seppur scattata nello stesso luogo, sia sempre originale, è il miracolo di un attimo e della visione soggettiva della realtà: il segreto della fotografia. Vitorchiano si offre come scenario unico per questa arte e il contest riesce a coniugarla con il potenziale e l’immediatezza dei social, che promuovono il nostro borgo ovunque».

«I borghi rappresentano unicità italiane dove le tradizioni sono ancora forti e dove la vita scorre lenta nella bellezza dell’autenticità e della sostenibilità ambientale – aggiunge Marco Salimbeni, consigliere delegato ad ambiente, politiche giovanili e associazioni – Tra i vari scatti, i partecipanti riprenderanno momenti di iniziative promosse dalle operose associazioni locali che rendono Vitorchiano un luogo dinamico, inclusivo e accogliente, confermandosi come attori fondamentali per la nostra comunità. I loro scatti saranno anche protagonisti nel prossimo calendario del Comune».

