LADISPOLI - Il 2025 si apre con un nuovo ciclo di conferenze per Nuova Acropoli. Appuntamento, ogni terzo venerdì del mese alle 20.30 in via Fiume (dal 17 gennaio) con "La ricerca spiriturale tra Scienza ed Arte nell'ultimo secolo". Il primo appuntamento sarà dedicato a Tolstoj, scrittore filosofo e perfino ispiratore di Mahatma Gandhi. Vedremo poi la figura di Maria Montessori (21/02) e il suo metodo pedagogico conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, e proseguiremo il 21/03 con la filosofia sottesa agli studi di Albert Einstein. Con Kandinskij scopriremo la natura metafisica del punto e della linea. (18/04) mentre Walt Disney ci parlerà attraverso il suo personaggio più famoso, Topolino, nelle vesti dell’”Apprendista Stregone” (16/05). Chiude il ciclo, nella Giornata Internazionale delle Arti (20/06), la musica di Mahler: un viaggio tra fisica e metafisica Un ciclo di conferenze che vuole offrire un punto di vista spirituale e maturo al ruolo dell’Arte e della Scienza nella nostra quotidianità, dato che l’Arte non è solo evocare emozioni o espressioni soggettive, né la Scienza mero progresso tecnologico e crescita intellettuale. Le conferenze, come è nello stile di Nuova Acropoli, avranno una natura laboratoriale, in parte teatralizzate, per rendere pratica ed utile la fruizione anche ad un pubblico giovane e non di settore. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it

