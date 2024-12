BOLSENA - La cornice, il centro storico di Bolsena: dalla chiesa di San Francesco a piazza San Giovanni, fino alla piazzetta di vicolo delle Mura. Le date: il 5 e 6 luglio, dalle 20. Nella città in riva al lago vulcanico più gande d’Europa è tutto pronto per BeerRock, il festival delle birre artigianali (ingresso libero) organizzato dall’associazione Bella gente, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lungo un itinerario del buon bere, otto produttori proporranno le loro birre artigianali, con assaggi e degustazioni per far conoscere ai visitatori il mondo dei mastri birrai e i segreti per preparare una birra di eccellenza: ci saranno Alta Quota, Gradolarum, Birra Alfina, Itineris, Frascati, Birrificio la Grata, Birrificio Sabino e Birra del Ducato.

Spettacolare la lineup musicale, in cui spicca Vittoria Hyde, celebre cantante e dj italo-tedesca, speaker radiofonica di m2o, che si esibirà il 5 luglio, dalle 21, in uno spettacolo acustico e intimo sul palco di piazza San Rocco come front woman della sua band “Vittoria and the Hyde Park” con la partecipazione di Gabriele Tirelli, chitarrista di Joe Bastianich, per poi essere protagonista di un energico dj set in “stile m2o” a piazza San Giovanni. Sui cinque palchi di BeerRock, con la novità della postazione di piazza Giacomo Matteotti, prenderà vita nelle due serate una vera e propria “staffetta musicale”, a partire dalle 21, con cover band e gruppi che proporranno inediti, per una contaminazione di tanti generi diversi.

Il 5 luglio, si esibiranno Santiria, a vicolo delle Mura, Jolly Cage, a via Donzellini, Ladri di Monnalisa, a piazza Giacomo Matteotti. Il 6 luglio sarà la volta di Trio d’autore, Meridian Akoustic e Dj Cardello, a piazza San Giovanni, Tre pazzi avanti, a piazza San Rocco, Vincenzo Bencini, a vicolo delle Mura, Samuele Luciani & Satura Lanx, a via Donzellini, Lucy and the Walrus e Bonus Track, a piazza Giacomo Matteotti. Ad arricchire la proposta di BeerRock 2024 un’ampia varietà di street food: dalle pinse agli arrosticini, dal pesce di lago e mare agli hamburger e ai panini farciti.

